شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع التشاوري الإقليمي للتحضير للمنتدى العالمي الثاني للاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري الإقليمي للتحضير للمنتدى العالمي الثاني للاجئين، الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة.

وأفادت جامعة الدول العربية في بيان لها، أن الاجتماع يعد استكمالاً للجهود التي تم القيام بها للتحضير للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين المزمع عقده في جنيف خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

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المنطقة العربية

وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز نحو تعهدات الدول العربية وتبادل المعلومات حول الاستعدادات للدورة الثانية من المنتدى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم رفع مخرجات هذا الاجتماع إلى المنتدى العالمي الثاني للاجئين لتكون بمثابة وثيقة تعكس الرؤية العربية حول الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، خاصةً وأن المنطقة العربية تعد من أكبر المناطق المستضيفة للاجئين.