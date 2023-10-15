شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عاهل البحرين يبدأ زيارة لإيطاليا لبحث تداعيات﻿ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة غدا /الاثنين/ زيارة إلى إيطاليا، يبحث خلالها مع كل من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا ورئيسة وزرائه جورجا ميلونى؛ تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكرى ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل فى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن لقاءات العاهل البحرينى مع المسئولين فى إيطاليا ستتناول أيضا العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان العاهل البحرينى قد بحث خلال زيارته للمملكة المتحدة مع كل من الملك تشارلز الثالث وكبار المسؤولين فى الحكومة البريطانية تطورات الأحداث فى المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكرى وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذى يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي.