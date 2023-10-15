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ملك الأردن يعلن رفضه "ترحيل" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين

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دبي - محمود عبدالرازق - وجدد الملك عبد الله، خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، تحذيره من أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وشدد على "ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع"، داعيا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

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وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
أطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007 - الخليج 365 عربي, 1920, 15.10.2023
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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