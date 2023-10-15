سوريا تعلن استئناف العمل في مطار حلب غدا الاثنين بعد ضربات إسرائيل الجوية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن الوزارة قولها إن "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم غد الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.
على جانب آخر، أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "الخليج 365"، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدرج مطار حلب الدولي، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة به وخروجه من جديد عن الخدمة، وذلك بعد انتهاء عمليات إصلاحه مساء أمس من عدوان سابق.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يعلن تدمير مطار حلب مجددا، ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة الماضية".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول ، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.