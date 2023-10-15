رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية لـ"الخليج 365": سنبدأ جمع التبرعات بالقاهرة ولن نترك أرضنا... فيديو

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وأضافت الأغا: نحن نعتبر ما يحدث نكبة جديدة لكننا سننتصر وسنصبر، ولن نخرج من أرضنا حتى ولو قدموا لنا كل العالم بدلًا من فلسطين، فلن يرضى أي منا بذلك، فقد تربينا أن هذه بلادنا وأرضنا ونحن متمسكون بها ولن نتنازل عنها حتى ولو ضحينا بأرواح الشهداء أولادنا، فهذا ثمن بسيط من أجل الأرض الغالية.
أما عن الموقف في مصر، فقالت الأغا: "إننا قد بدأنا جمع التبرعات في حملات لمساعدة المرأة الفلسطينية، بمساعدة من القوى النسائية المصري والأحزاب والنقابات، والحقيقة أن الشعب المصري شعب عظيم، فبنوك الدم في مصر ملئت عن آخرها من كثرة المتبرعين، وأما هذا الدعم سنعود وسنصبر وسننتصر، وعودتنا ستحدث شاء من شاء وأبى من أبى كما قال الرئيس الراحل ياسر عرفات".
في سياق متصل، قالت نجوى أقطفان، إعلامية فلسطينية تعيش بالقاهرة، في تصريحات خاصة لسبوتنيك، "إن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو جريمة حرب مؤكدة تسعى للانتهاء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش داخل فلسطين"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يحاول أن يزج بالفلسطينيين إلى أرض مصر، وهو سيناريو يطابق ما حدث عام 1948، حيث يدعون أنهم يطلبون فقط أن يخرج الفسلطينيين من أرضهم لمدة قصيرة حفاظًا على أرواحهم، ثم لن يعيدوهم مرة أخرى".
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUBنجوى أقطفان، إعلامية فلسطينية وعضو للاتحاد العام للمرأة الفسطينية
نجوى أقطفان، إعلامية فلسطينية وعضو للاتحاد العام للمرأة الفسطينية
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
واختتمت أقطفان بأن "الدور الروسي دائما ما كان داعما قويا للقضية الفلسطينية، وخاصة في الوقت الحالي، فما خرج من تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على أحقية الشعب الفلسطيني في هذه الأرض التاريخية، وهو بنفسه أكد ذلك، وقال بوتين أيضًا أنه من واجب كل شخص أن يساند مطالبات الشعب الفلسطيني بالحصول على حريته".