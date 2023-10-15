شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسرة من 9 أفراد جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مواطن فلسطيني وأفراد أسرته، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن المواطن حامد حسن أبو عيطة وثمانية من أبنائه وأحفاده، استشهدوا جراء قصف صاروخي مباشر من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم جباليا.

كما أصيب آخرون في المباني المجاورة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الضفة الغربية

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506 شهداء، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10400 مصاب، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200.