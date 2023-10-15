شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينيين بينهم امرأة من محافظة القدس المحتلة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت امرأة وشابًا، من البلدة القديمة بالقدس، وشابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

قوات الاحتلال

وأضافت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد إلياس ربيع، من بلدة بيت عنان، شمال غربي القدس المحتلة.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في القدس وفتشته، ونصبت حاجزا مقابل ملعب الشيخ جراح، وأوقفت المركبات وفتشتها.