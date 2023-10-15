شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ارتفاع جديد في حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10800، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600.

أخبار متعلقة بينهم امرأة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين استشهاد أسرة من 9 أفراد جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية, أن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.