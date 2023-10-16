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بوريل: الوضع الإنسانى فى غزة يتدهور وهناك حاجة ماسة لتوفير الإمدادات من الخارج

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القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع الإنسانى فى غزة يتدهور بسرعة وهناك حاجة ماسة إلى توفير الإمدادات من الخارج

وطالب بوريل - فى بيان صحفى مُقتضب - بفتح المعابر الحدودية على وجه السرعة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، مُشددًا على ضرورة العمل لمنع خسارة المزيد من الأرواح البريئة

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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