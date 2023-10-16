شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: الوضع الإنسانى فى غزة يتدهور وهناك حاجة ماسة لتوفير الإمدادات من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الوضع الإنسانى فى غزة يتدهور بسرعة وهناك حاجة ماسة إلى توفير الإمدادات من الخارج.

وطالب بوريل - فى بيان صحفى مُقتضب - بفتح المعابر الحدودية على وجه السرعة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، مُشددًا على ضرورة العمل لمنع خسارة المزيد من الأرواح البريئة.