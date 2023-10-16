سفير فلسطين بالقاهرة ينحني تحية "للشهداء"... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح السفير الفلسطيني "أننا في حضرة الشهيد الحي جمال عبد الناصر والشهيد ياسر عرفات يجب أن ننحني تحية وإجلالًا لروح شهداء فلسطين".
أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع
1/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
2/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
3/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
4/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
5/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
6/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
7/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
8/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
9/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
10/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
11/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
1/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدث الرسمية باسم حزب التجمع
2/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
3/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
4/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
أمينة النقاش، المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع
5/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
6/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
7/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
8/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
9/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
10/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
11/11
© Gulf 365 . HAITHAM MAHGOUB
السفير الفلسطيني خلال مؤتمر دعم فلسطين بالقاهرة
في سياق متصل، صرح عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن "الشعب المصري والشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال".
وكان حزب التجمع قد نظم مؤتمرًا في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعلق المغاوري قائلا: "مؤتمرنا تزامن مع العملية البطولية التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال".
وأضاف قائلا: "اليوم نقيم مؤتمرا سياسيا لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المذبحة التي تهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره في ظل التآمر الغربي الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني، وتخاذل كثير من مواقف كثير من الدول تجاه القضية، وننظم هذا اليوم لنرسل رسالة لكل الشعب الفلسطيني بأن الشعوب العربية معكم أيا كانت مواقف الأنظمة العربية، وستنتصر فلسطين رغم أنف كل من يناصر الاحتلال".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم أن غياب حل للقضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب، وحذر من أن التأخير في إيجاد حل سيؤدي إلى المزيد من الضحايا.
وأشار السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مصر تتوقع أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس، وأعرب عن خوفه من أن يتحول ذلك إلى عقاب جماعي.
وأضاف أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تبذل جهودًا لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن نحو 2500 فلسطيني قتلوا خلال أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة.
وصدر عن الرئيس المصري في وقت سابق اليوم عدة قرارات بشأن التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد اجتماعه مع مجلس الأمن القومي وتضمنت القرارات التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن التهاون في حمايته، والتشديد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، مع رفض سياسة التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.