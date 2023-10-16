شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تجدد غاراتها على غزة وتستهدف محيط مستشفيي "القدس" و"الشفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت محيط مستشفيي الشفاء والقدس، ومخيم النصيرات، وخان يونس في قطاع غزة.

بدوره، ذكر مراسل "الشرق" في القطاع، أن عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مقاراً لوزارة الداخلية في القطاع، وعدة مؤسسات مدنية في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأوضح أن هناك أيضاً غارات مكثفة على منازل في خان يونس ورفح، من بينها منازل بها العشرات من النازحين، بحسب وزارة الداخلية في القطاع.

كما نقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف لا تستطيع التحرك من أمام مستشفى القدس في غزة لشدة القصف.