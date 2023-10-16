مقتل عدد من قوات الدفاع المدني الفلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور عدد من العاملين بالدفاع المدني ممدين فوق نقالات مخضبين بالدماء، وهرع زملائهم لإنعاشهم.

وفي مقاطع مصورة أخرى يظهر عدد من رجال الدفاع المدني في غزة وهم يبكون حزنًا وكمدًا بعد أن قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بقصف زملائهم أثناء تقديم مهامهم الإنسانية.

وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تقول تل أبيب إنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.

الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.

كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.