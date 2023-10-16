شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فلسطيني طمرتهم الأنقاض جراء قصف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن أكثر من 1000 فلسطيني طمرتهم الأنقاض في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة يوم الأحد، إلى أن من بينهم مصابين وقتلى.

وأضافت ان الكثيرين من الذين تأثروا جرى إنقاذهم أحياء من تحت أنقاض المباني التي تدمرت خلال الـ24 ساعة التالية للقصف.

إخلاء مستشفيات غزة

أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة.

وأوضحت أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي، سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حياة ذوي الحالات الحرجة والمرضى الضعفاء على المحك، لافتة إلى الموجودين في وحدات العناية المركزة أو المعتمدين على أجهزة دعم الحياة، والمحتاجين لغسيل الكلى وحديثي الولادة في الحضانات والنساء اللاتي يعانين مضاعفات الحمل.

كما أن هناك ممن سيعانون تدهور وضعهم الصحي أو سيلقون مصرعهم إذا أجبروا على التحرك وقُطعت عنها الرعاية الطبية المنقذة للحياة في أثناء إجلائهم.