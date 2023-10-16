شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: منع الغذاء والمياه عن المدنيين في غزة جريمة حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثاني لفت خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بريطانيا يوم الأحد، إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع.

كما دعا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية، وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وجدد العاهل الأردني تحذيره من أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.

وأعرب عن رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، مشددًا على ضرورة رفض المجتمع الدولي سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن على المجتمع الدولي إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد عاهل الأردن التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.