شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وحذر المكتب على موقعه الإلكتروني، من أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

انقطاع الكهرباء لليوم الخامس

ولليوم الخامس على التوالي، انقطعت الكهرباء عن غزة، ما دفع الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى حافة الانهيار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الأثر الإنساني لأمر الإخلاء الأخير بأنه "حكم بالإعدام" للكثيرين، مؤكدة أنه "من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة".

وتلقت 23 مستشفى في المنطقة الشمالية من غزة أوامر إخلاء، ما أثر على حوالي 2000 مريض، ولا تزال معرضة لخطر قصف القوات الإسرائيلية.

وتواجه المستشفيات تحديًا خطيرًا يتمثل في إجلاء المرضى غير القادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم حيوي أو المعوقين.