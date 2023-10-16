شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مصري: فتح معبر رفح اليوم لمغادرة الأجانب وتسليم المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر أمني مصري إنه سيجري إعادة فتح معبر رفح الحدودي الوحيد بين مصر وقطاع غزة اليوم الاثنين لمغادرة الرعايا الأجانب من القطاع إلى مصر، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "العمل جار على تجهيز وصيانة معبر رفح من الجانب المصري، وإزالة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني قبل افتتاحه اليوم لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، ومرور الفلسطينيين الذين يحملون جنسية أجنبية إلى مصر".

موقف السلطات المصرية

صرح مندوب السفاره الفلسطينية في معبر رفح، الحاج كمال الخطيب، بأن السلطات المصريه تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

وكان مصدر أمني مصري رفيع صرح يوم السبت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بإن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح الدولى من الجانب المصري لعبور الأجانب الفلسطينين من حاملي الجنسيات الأجنبية الموجودين في معبر رفح في الجانب الفلسطيني في غزة، إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانيه والطبية إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.

ومعبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، مغلق حاليًا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.