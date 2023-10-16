شكرا لقرائتكم خبر عن بلفاست.. الآلاف يتظاهرون تأييدًا للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الآلاف في مسيرة في وسط مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية في إطار مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وجاءت المظاهرة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع استمرار معاناة المدنيين الفلسطينييين بسبب حصار كامل تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع المشاركون في المسيرة في "ساحة رايترز" في بلفاست يوم الأحد، وتضاعفت الأعداد في أثناء سيرها على طول طريق "رويال افينو "، وكان المشاركون يحملون الأعلام ويرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وأغلقت الشرطة في أيرلندا الشمالية العديد من الطرق الرئيسية في وسط المدينة.

تضامن شعب فنزويلا

من جهة أخرى، أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشاد في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه اتخذ قرارًا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.