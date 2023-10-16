شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: التصعيد الحالي بتشجيع من وزراء إسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إيطاليا بإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما قامت بإدانة الهجوم على إسرائيل.

جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد القنصل العام الإيطالي دومينكو بيلاتو، الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأطلع المالكي، القنصل الإيطالي على خطورة الوضع الراهن والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يحدث من قتل وتدمير وتهجير للمدنيين العزل هي مؤشرات لإبادة جماعية، إضافة إلى الاعتداء وقصف المستشفيات والمساجد ومدارس "الأونروا".

وأشار المالكي إلى التصعيد الحاصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، من اعتداء المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال وتشجيع من وزراء إسرائيليين.

ولفت المالكي إلى أن إسرائيل بأفعالها هذه، تشن حربا على الفلسطينيين المدنيين في غزة، وليس كادعائها بأن لها الحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء هذا العدوان الكارثي على أبناء الشعب الفلسطيني .

وطالب المالكي إيطاليا بضرورة تقديم المساعدات الطبية للجرحى والعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية لعدم اتساع المستشفيات الحالية لأعداد جديدة من الجرحى، إضافة إلى قيام الاحتلال بقصفها والمطالبة بإخلائها.

وأعرب عن أمله في أن تضغط إيطاليا، في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل، لوقف إطلاق النار وتوفير الكهرباء والماء والاحتياجات الطبية لأهالي غزة.

ومن جانبه، قدم بيلاتو أحر التعازي والمواساة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن بلاده تصب كل اهتمامها في هذه القضية، وتقوم ببذل جهود دبلوماسية كبيرة لتهدئة الأوضاع، كما تبحث إمكانية تقديم المساعدات الطبية لأهل قطاع غزة.

وشدد على استمرار إيطاليا في العمل على تطوير وتحسين المؤسسات الفلسطينية.