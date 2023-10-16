شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في الشرق الأوسط بأنه أصبح على حافة الهاوية، ودعا يوم الأحد، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس فورًا.

وأصدر جوتيريش بيانًا صحفيًا قال فيه وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة: "في هذه اللحظة الصعبة، فيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أمينًا عامًا للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين".

وأضاف: بالنسبة لحماس، يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط، وبالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل وبدون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة.

عدم المساومة

وأكد جوتيريش أن كلا الهدفين مهم في حد ذاته، ويجب ألا يكونا ورقة للمساومة، ويتعين تنفيذهما لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يتعين فعله".

وأشار إلى أن المياه والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفد من غزة، وأن لدى الأمم المتحدة مخزونًا من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وفلسطين المحتلة.

وقال إن تلك المواد يمكن إرسالها في غضون ساعات، "ولضمان توصيلها يجب أن يتمكن زملاؤنا المتفانون على الأرض وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من جلب هذه الإمدادات إلى غزة وأنحائها من دون عوائق، لتوصيلها إلى المحتاجين".