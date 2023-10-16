شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكولومبي يشبه الممارسات الإسرائيلية في غزة بأفعال النازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بترو العدوان الإسرائيلي على غزة بأفعال النازيين.

واحتجت إسرائيل على هذا الوصف، وأعلنت أنها ستوقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا، كما وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، إنه جرى توبيخ السفيرة الكولومبية مارجريتا مانخاريز بسبب التصريحات التي وصفها بالعدائية.

أخبار متعلقة جوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية مصدر أمني مصري: فتح معبر رفح اليوم لمغادرة الأجانب وتسليم المساعدات

وفي رده على ذلك، قال بترو:"إذا اضطررنا إلى قطع العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فسوف نقطعها، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية".

وأضاف ردًا على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين: "هذا ما قاله النازيون سابقًا".

تضامن شعب فنزويلا

أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشاد في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه اتخذ قرارًا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.