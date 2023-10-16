بنيران مضادة للدبابات.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه على حدود لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الملازم أميتي تسفي غارنوت (24 عاما) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، قُتل أمس بنيران مضادة للدبابات، قرب حدود لبنان.

ومساء أمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، إنه قام بمهاجمة أهداف لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

فيما أعلن "حزب الله"، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه "هاجموا 5 مواقع" إسرائيلية حدودية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة"، وفق قناة "المنار".

11 أكتوبر, 09:06 GMT

وأضاف في بيانين منفصلين أن المواقع التي هاجمها هي "جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد".

وأوضح "حزب الله" أن عناصره قاموا أيضا "بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة" وذلك "ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين" في بلدتي علما الشعب وشبعا.

وأكد أن "الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى" في صفوف الإسرائيليين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

14 أكتوبر, 06:27 GMT

وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.