بنيران مضادة للدبابات.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه على حدود لبنان

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ومساء أمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، إنه قام بمهاجمة أهداف لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية.
فيما أعلن "حزب الله"، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان.
11 أكتوبر, 09:06 GMT
وأضاف في بيانين منفصلين أن المواقع التي هاجمها هي "جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد".
وأوضح "حزب الله" أن عناصره قاموا أيضا "بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة" وذلك "ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين" في بلدتي علما الشعب وشبعا.
وأكد أن "الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى" في صفوف الإسرائيليين.
14 أكتوبر, 06:27 GMT
وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".