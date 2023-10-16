شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد، اليوم الاثنين، فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا استشهد وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وأفادت المصاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عاما)، وإصابة 3 آخرين أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المخيم.

وبيَّنت المصادر أن شابا آخر يدعى رامي بلال حسان (33 عاما) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، استشهد مُتأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.