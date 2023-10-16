شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفلة و7 من طواقم الدفاع المدنى جراء عدوان الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 فلسطينيًا بينهم طفلة وسبعة من طواقم الدفاع المدنى، جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غَزَّة الذى لم يتوقف على مدار الليلة الماضية.

وقالت المصادر إن أربعة أشخاص استشهدوا بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة بعدة صواريخ على منزل يسكنه عدد من النازحين من شمال غزة؛ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، واستشهاد 4 بينهم طفلة.

وأضافت المصادر أن العديد من المواطنين وهم من نفس العائلة ما زالوا تحت الركام.

واستشهد سبعة أفراد من طواقم الدفاع المدني، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة إسرائيلية على مقرين للدفاع المدني ومركباته في تل الهوا، ووسط غزة، ما أدى لارتقاء 7 من طواقمه شهداء، وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا، وحي الزيتون، والشجاعية، ضمن ما يعرف "الحزام الناري" وهو قصف مكثف لعدة مناطق مترابطة على طول خط واحد، بهدف تدمير أكبر عدد من منازل المواطنين والبنية التحتية.

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في قطاع غزة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.

وأضاف المكتب في تقريره اليومي حول الأوضاع في قطاع غزة، والذي صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.