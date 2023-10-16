شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيفيل": نواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" أنها تواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل لتهدئة الوضع، فى ظل استمرار التصعيد العسكرى.. وحثت جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لحفظة السلام بالمساعدة فى إيجاد الحلول.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (يونيفيل) جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب. وأشارت إلى سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، موضحة أن مقرها العام في (الناقورة) أصيب بصاروخ، وأنها تعمل على التحقق من مصدره، بعد تبادل مكثف لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق.

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