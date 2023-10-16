شكرا لقرائتكم خبر عن 2808 شهداء و10950 مصابا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى المُتواصل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، نداء عاجل إلى دول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات، لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.

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