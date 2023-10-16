انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي بمشاركة 160 دولة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "الخليج 365".

© Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 1/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 2/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 3/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 4/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 5/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 6/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض © Gulf 365 . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 7/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 1/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 2/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 3/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 4/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 5/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 6/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 7/7 © Gulf 365 . WAEL MAGDI فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض

ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.

ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.

13 أكتوبر, 10:41 GMT

ويعيش العالم حالة من الاضطراب الاقتصادي، حيث أشار جيمي ديون، الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، وهو أكبر بنك في أمريكا، إلى دور ‏الصراعات العسكرية في جميع أنحاء العالم كأسباب لتزايد المخاوف الجديدة.، كما حذر ديمون، وهو رئيس إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، من أن كوكب الأرض وجد نفسه في أخطر وقت يمر به منذ "عقود"، وفق قوله.

جاء تحذير جيمي ديمون في أثناء الإدلاء بتقريره عن أرباح البنك المالية للربع الأخير من العام الحالي 2023، وبينما نشر مجموعة أخرى من النتائج الجيدة للشركة، فقد حذر من أن "التأثيرات الخارجية قد تؤثر على الأمور في المستقبل"، مشيرا على وجه التحديد إلى الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، وفقا لموقع "MarketWatch".