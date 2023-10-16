الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في مستشفيات غزة يكفي 24 ساعة

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دبي - محمود عبدالرازق - وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية بإخلائه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.
يأتي ذلك في ظل حاجة بعض الحالات لأجهزة التنفس الاصطناعي، ما يعني أن عملية إخلائها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أن ذلك دفعها للبقاء داخل المستشفى رغم التهديدات الإسرائيلية.
وحذرت الوكالة من أن الجيش الإسرائيلي يواصل تهديداته للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق التواصل مع إداراتها بصورة مباشرة أو عبر رسائل وهو الأمر الذي يتم رفضه مرارا.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل حالة الحرب في اليوم التالي وشنت ضربات انتقامية، كما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.