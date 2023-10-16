شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": قصف قوات الاحتلال يقتل 5 من طواقم الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، مقتل خمسة من طواقم الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" اليوم: "إن التغول في الاستهداف يطال طواقم الدفاع المدني حيث ارتقى منهم خمس شهداء".

عشرة أيام من الهجمات

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة.