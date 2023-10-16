شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": هجمات قوات الاحتلال ترفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2750 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2750 مع تواصل هجمات الإحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على القطاع.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، للصحفيين في غزة، أن العدد المذكور من القتلى هم فقط من دخلوا إلى المستشفيات، في ظل استمرار وجود المئات تحت أنقاض ركام المباني السكنية. وأوضح القدرة أن هجمات الإحتلال الإسرائيلي أسفرت عن نحو 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

ودخلت أعنف موجة قتال بين حماس والقدس المحتلة في قطاع غزة ومحيطه يومها العاشر وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة.