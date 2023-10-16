شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التى شددت من إجراءاتها عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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