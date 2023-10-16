شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعترف بأسر 199 إسرائيليا منذ بداية عملية طوفان الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هجاري، إن الجيش أبلغ عائلات 199 إسرائيلياً بأن أبناءهم أو أقاربهم تم أسرهم منذ بداية عملية طوفان الاقصى في قطاع غزة. وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المتحدث بأن "الجيش الإسرائيلي ينفذ غاراته وهجمات الجيش الإسرائيلي استناداً إلى معلومات استخباراتية، من أجل تجنب إلحاق الأذى بالمختطفين".

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