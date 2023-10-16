شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطالب الاتحاد الأوروبى بموقف واضح ضد الحصار المفروض على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، موقف بلاده الثابت بالوقوف أمام محاولات الترحيل فى قطاع غزة، مطالبا الاتحاد الأوروبى والحكومات الأوروبية بموقف واضح ضد الحصار المفروض على القطاع، والوقوف بوضوح ضد سياسة إبعاد أهل غزة إلى سيناء في مصر، وذلك خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر في مقر الوزارة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية "نينا" اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل توسيع الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات، مضيفا أنه تمت مناقشة أهم الأحداث الإقليمية لاسيما ما يجري في فلسطين المحتلة. من جهته، عبر السفير توماس سيلر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق، مقدما الشكر للجهود التي تقدمها وزارة الخارجية من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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