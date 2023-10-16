شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الفلسطينيون العزل يعيشون مأساة إنسانية واجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تنعقد في توقيت صعب يشهد فيه المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق، مأساة إنسانية واجتماعية بكل المعاني.

وشددت على التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة مجدداً بضرورة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وتنحية السياسة والصراعات عن العمل الإنساني الاجتماعي.

وأضافت أبو غزالة خلال كلمتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن حرص مكتب المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على انضمام فلسطين في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم، يؤكد على اهتمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدولة فلسطين الشقيقة، وما يمكن من مواصلة جهوده لدعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين بشكل أكثر فاعلية.

وأوضحت أن جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي تشمل مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والتنموية التي تُشكل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، ويأتي في مقدمة ذلك الإعداد والتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة (33) بمملكة البحرين، وكذلك الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.