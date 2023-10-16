شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا منذ الفجر جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد أكثر من 40 فلسطينيًا، مُعظمهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، منذ ساعات الفجر، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربى، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها فى أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن 30 فلسطينيًا استُشهدوا جراء قصف منازل في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا، مضيفة أن 16 مواطنا استُشهدوا بينهم أطفال، جراء قصف منزل على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات.

وقبل قليل، استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات في قصف منزل بمخيم جباليا شمال القطاع.

يُذكر أن هناك أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض مبان دمرتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة ما بين شهيد ومُصاب.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مُقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.