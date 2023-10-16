مسؤولة أممية: 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. جاء ذلك في كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الثامنة من لمنتدى الاستثمار العالمي بمركز أبو ظبي للمعارض "أدنيك".

وتابعت أن "الملايين من الناس يعانون إثر الصدمات التجارية، والحروب والكوارث المناخية، والكثير من العراقيل التي تؤثر على خطط التنمية".

وأوضحت أن 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030.

ولفتت مايوفيس إلى أن "العالم بحاجة للأخوة والتضامن، خاصة أننا بتنا على المحك".

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، اليوم الإثنين وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.

ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.

ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.