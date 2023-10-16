شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: شاحنات المساعدات في طريقها لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال أحد العاملين بتلفزيون "رويترز" إن عدة شاحنات ترفع علم الأمم المتحدة غادرت جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين، في طريقها إلى نقطة تجمع على حدود القطاع الفلسطيني مع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

وبدا في البداية أن الشاحنات كانت في طريقها إلى معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، لكن يبدو أن مسارها تحول في وقت لاحق نحو معبر كرم أبو سالم، وهو معبر حدودي إسرائيلي قريب من الحدود المصرية.

وكان مصدر أمني مصري قد قال في وقت سابق إنه سيجري إعادة فتح معبر رفح الحدودي الوحيد بين مصر وقطاع غزة اليوم الاثنين لمغادرة الرعايا الأجانب من القطاع إلى مصر، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "العمل جار على تجهيز وصيانة معبر رفح من الجانب المصري، وإزالة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني قبل افتتاحه اليوم لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، ومرور الفلسطينيين الذين يحملون جنسية أجنبية إلى مصر".