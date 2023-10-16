شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل محمد الدرة يفقد شقيقيه فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، شقيقيه، نائل وإياد، اللذين استشهدا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد 23 عاماً على استشهاد طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

وبحسب موقع العربية، انتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مردداً الدعاء لشقيقيه ولكل الشهداء بالرحمة، وتوجّه إليهما قائلاً: "احجزا لي مكاناً جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما.

وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه محمد، حيث كان يصرخ "مات الولد"، بعد أن استهدفته قوات إسرائيلية، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى "حفظ هاتين الصورتين جيداً".