شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلطة المياه الفلسطينية: أنباء تزويد قطاع غزة بالمياه "أكاذيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس سلطة المياه الفلسطينية أنباء تزويد قطاع غزة بالمياه ويؤكد أنها افتراءات وأكاذيب.

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه تمت إعادة تشغيل ماسورة مياه في جنوب غزة، موضحا ان الفلسطينيون في غزة يستحقون الكرامة والسلامة والأمن، مضيفا : البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا .

فيما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بما يجري في غزة وسط معاناة كبيرة نتيجة الهجمات الحالية.