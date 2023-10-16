شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: الوضع فى غزة خطير ويدفع المنطقة لدوامات من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية فرنسا، إن الوضع في غزة ومحيطها خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف.

وكان قد استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، في مقر الوزارة بماسبيرو وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ويعقب المباحثات مؤتمر صحفى مشترك.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، أمس، من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكري حرص خلال الاتصال على الاستماع من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، خاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من ظروف قاسية تحت القصف المتواصل والحصار والدعوات لإخلاء منازلهم والبقاء دون مأوى ملائم.