شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: المذبحة الإسرائيلية فى غزة سُبة على جبين المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "الاعتداء الهمجي الذي يتعرض له أهلنا في غزة لا هدف له سوى عقابهم جماعياً بل وإبادتهم، وأن 2.2 مليون إنسان في غزة المحاصرة منذ 17 عاماً، نصفهم تقريباً من الأطفال، عُرضةً لسياسة انتقامية جنونية وهذا يجري تحت سمع وبصر العالم".

وشدد أبو الغيط على أن هذه المذبحة: "لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير الصمت فيه جريمة".

جاءت هذه الكلمات في إطار الخطاب الذي ألقاه أبو الغيط في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، والذي تستضيفه بغداد.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الكلمة تضمنت إدانة لصمت المجتمع الدولي وعجزه عن التدخل الفعّال لوقف الحرب، ونقل عن أبو الغيط قوله: "إن التهجير القسري جريمة حرب، وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين جريمة حرب، والعقاب الجماعي جريمة حرب.. هذه هي مبادئ القانون الإنساني كما نعرفها، لكن من الواضح أن من يُمارس الاحتلال لا يعرف للحرب قانوناً، ويبدو للأسف أنه يحصل على ضوء أخضر من العالم لارتكاب المذابح"

وأضاف أبو الغيط: "إننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فوراء، وفتح ممرات آمنة على نحو عاجل لإغاثة السكان، وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد أن انهار القطاع الصحي تقريباً في القطاع الذي يتعر​ض للقصف كل دقيقة"