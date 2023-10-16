الصحة الفلسطينية: مقتل أكثر من 50 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "وفا" أن 30 فلسطينيا قتلوا نتيجة قصف منازل في مدينة خان يونس وحي الأمل، لقي 16 فلسطينيا مصرعهم، بينهم أطفال، جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.

وفي قصف آخر بمخيم جباليا، قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات، فيما تشير التقارير إلى أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 2808 قتلى، و 10950 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا في غزة بلغ 2750 قتيل والمصابين 9700، في حين بلغ عدد قتلى الضفة الغربية 58 والمصابين 1250 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "أي 24" التلفزيونية عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.