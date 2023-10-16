شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الأردنى الليلة الماضية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضى السورية .. حسبما صرح مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر العسكري الأردني "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بعملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"..مبيناً أنه بعد تفتيش المنطقة ومسحها تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر ، طبقا لبيان صادر عن الجيش الأردني ، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه.