شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين والأسد يؤكدان ضرورة إدخال المساعدات ووقف القصف والتهجير بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيسان السورى بشار الأسد والروسى فلاديمير بوتين ضرورة الإدخال الفورى للمساعدات الإنسانية للمدنيين فى قطاع غزة، ووقف القصف والتهجير الذى ينتهجه الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا خلاله سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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