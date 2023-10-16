شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ منها 4 تحمل صواريخ معدة للإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ منها 4 تحمل صواريخ معدّة للإطلاق بالجنوب .

وأكد الجيش في بيان له اليوم أن العثور على منصات الصواريخ جاء بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن المنصات عثر عليها فى بلدتَى القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها .

وكان أندريا تيننتى المتحدث الرسمى بإسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، قال الأحد، إن اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار فى عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل، مشيرا إلى أن المقر العام لليونيفيل بالناقورة (القطاع الغربى للجنوب اللبناني) أصيب بصاروخ دون وقوع إصابات.

وأضاف تيننتى - فى بيان الأحد - "كان هناك سقوط قذائف على جانبى الخط الأزرق، وأصيب المقر العام فى الناقورة بصاروخ".. مشيرا إلى أن العمل جار للتحقق من مصدره.

وأشار إلى مواصلة العمل بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع، معربا عن أسفه من استمرار التصعيد العسكرى رغم كل الجهود التى تبذلها "اليونيفيل".

وحث المتحدث باسم اليونيفيل جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لحفظة السلام بالمساعدة فى إيجاد الحلول.

وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفى الأمم المتحدة هى انتهاكات للقانون الدولى قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

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