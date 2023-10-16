الجيش الإسرائيلي: أحدث السفن الحربية تقصف غزة من البحر- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب هاغاري على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، إن "أحدث سفن الصواريخ في جيش الدفاع الإسرائيلي، من طراز "ساعر 6"، و"آهي أوز" و"آهي ماغن"، قد نفذت قصفا صاروخيا من البحر باتجاه قطاع غزة".

وأضاف المتحدث أنه في إطار هذه الهجمات، "تم استهداف منشأة لإنتاج الأسلحة ونقطة ارتكاز ومركز مراقبة للقوات البحرية التابعة لمنظمة حماس".

وتعرضت منازل في أماكن مختلفة بقطاع غزة لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي الحربي صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 2808 قتلى، و10950 مصابا.