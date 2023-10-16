مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري اتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أوشاكوف للصحفيين: "لدينا اليوم إذا جاز التعبير، عمل خارق، خمس محادثات هاتفية. لقد تحدث الرئيس مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

وأضاف "وخلال اليوم سيكون هناك المزيد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء مصر (عبد الفتاح السيسي ) وفلسطين (محمود) عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو".

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام": "اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت الرئاسة السورية، أن "الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير، الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة".