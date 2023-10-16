شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات حقوقية بتحرك عاجل لانتشال ضحايا غزة من تحت الركام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت أوساط حقوقية، اليوم الإثنين، بتحرك عاجل لدعم عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المباني السكنية المدمرة في قطاع غزة جراء هجمات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة لليوم العاشر. يأتي ذلك فيما أعلن الجهاز المدني الفلسطيني في غزة أن نحو ألف فلسطيني لا يزالون عالقين تحت أنقاض الركام ما بين قتيل ومصاب وتتعذر جهود انتشالهم.

وفجر اليوم أعلن الجهاز، في بيان، مقتل ستة من عناصره وإصابة آخرين بجروح مختلفة إثر قصف إسرائيلي على مقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه يتوجب توفير الحماية لعمال الإنقاذ في غزة وتزويدهم بالإمكانيات الواجبة لتنفيذ مهامهم بشكل عاجل.

وأفاد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بأن الجهاز يواجه شبه انعدام للإمكانيات اللوجستية على رأس ذلك الآليات الثقيلة لانتشال المصابين من تحت الأنقاض.

ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ الليلة الماضية إلى شن غارات مكثفة في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في إطار ما يمارسه من ضغوط على إدارته للإخلاء.

فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه يتلقى تقارير بأن عدة مستشفيات في قطاع غزة قد تلقّت أوامر بالإخلاء، علماً بأن العديد من عمليات الإجلاء هذه ستكون مستحيلة.