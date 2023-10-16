شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن نزوح حوالي مليون فلسطيني من شمال غزة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن حوالي مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال "جريفيث" اليوم الاثنين: "إن اهتماماتي الرئيسية الآن هي إدخال مساعدات إلى غزة". وأضاف: "إن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة. لأنهم لا يريدون الخروج من غزة".

ويعتزم "جريفيث" التوجه إلى القاهرة غدًا الثلاثاء لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن فتح الحدود الجنوبية مع غزة لإدخال مساعدات.

وقال أن الأمم المتحدة منخرطة على مدار الساعة في مفاوضات مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات. وضاف أن رسالته الرئيسية هي أن الأمر عاجل فيما يتعلق بسوء وضع الإمدادات بشكل متزايد في قطاع غزة.