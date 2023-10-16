شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تقدم مساعدات للقطاع الصحى بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) وفرت الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحى بدولة فلسطين.



وأوضحت الأمانة - فى بيان اليوم الاثنين أنه تم توفير هذه الاحتياجات الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك فى إطار تطبيق قرارات الجامعة العربية فى هذا الصدد وخاصة قرار مجلس وزراء الصحة العرب.



وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على دعم الدول الأعضاء التى تمر بأزمات إنسانية من خلال آليات عملها المختلفة المتمثلة بالمجالس الوزارية المتخصصة ومنظماتها التابعة؛ لتلبية احتياجات تلك الدول.



وتابعت أنه بهذا الصدد، أصدر مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى خلال دورته غير العادية التى انعقدت فى 11 أكتوبر الجارى بشأن سبل التحرك السياسى لوقف العدوان الإسرائيلى وتحقيق السلام والأمن فى فلسطين، قرارًا يذر من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، وأكد القرار على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فورى بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إليه.



من جانبها..قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة أنه فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (13) الصادر عن الدورة العادية (56) بشأن تقديم الدعم العينى لوزارة الصحة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، قامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحى بدولة فلسطين.



وأضافت أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالمملكة الأردنية، قد استقبلت الدعم يوم 12 أكتوبر الجارى وتسلمه سفير دولة فلسطين بالمملكة، تمهيدًا لإدخاله إلى الأراضى الفلسطينية.



ووجهت الشكر إلى وزير الصحة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور خالد عبد الغفار على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية التى يقرها مجلس وزراء الصحة العرب؛ استجابة للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربى للتنمية الصحية؛ تماشيًا مع أهداف المجلس برفع المستوى الصحى للمواطن العربي.



وأشارت إلى أن الأمانة العامة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم قدرة النظم الصحية للدول الأعضاء التى تعانى من أزمات إنسانية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية العاجلة لمواطنيها فى الوقت المناسب.