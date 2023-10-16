روسيا تتقدم بمشروع قرار إنساني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الأزمة في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ريابكوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلته قناة "روسيا 24": "أراضي هذا الجيب [قطاع غزة]، والسكان الذين يعيشون فيه، في حالة كارثة إنسانية، في الواقع.. لا يتم توفير الرعاية الطبية ولا الاحتياجات الأخرى. كل هذا يسبب قلقا كبيرا في العالم. وتبذل روسيا الاتحادية كل جهد ممكن على الصعيد السياسي، كما قلنا للتو، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث تقدمنا بمشروع قرار يركز على المسائل الإنسانية".

وأضاف ريابكوف أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس" يتم تنفيذها بشكل عشوائي، وهناك خطر من دخول قوات الدفاع الإسرائيلية إلى قطاع غزة.